Belgische politiemensen verdachten in cocaïnesmokkel Antwerpen

De Belgische politie heeft donderdag twee politiemensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Volgens de Vlaamse krant De Standaard gaat het om een hoofdinspecteur van het korps in Antwerpen en een commissaris bij een korps ten oosten van de stad.

Het onderzoek kwam op gang nadat de douane eind vorig jaar een lading van bijna 3000 kilo cocaïne had ontdekt. In het onderzoek kwam een bende in beeld rond een voormalige rijkswachter. Volgens het dagblad werden daarna diverse drugstransporten van begin tot eind gevolgd.

Behalve de politiemensen zijn diverse andere verdachten opgepakt, onder wie een advocaat. Bij huiszoekingen namen onderzoekers honderdduizenden euro in cash in beslag, dure horloges, goud en diverse sportwagens. Verder werden diverse vuurwapens aangetroffen. Wat de rol van de politiemensen was, is niet duidelijk.

In 2017 verscheen een explosief rapport over cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Daarin werd gewaarschuwd voor infiltratie van drugsbendes bij de politie, douane en bedrijven.