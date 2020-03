Belgische politie vindt 770 kilo coke, rolt bende op

Bij vijftien huiszoekingen in België zijn dinsdag 770 kilo cocaïne, 600.000 euro aan contant geld en zes vuurwapens aangetroffen. Justitie in Leuven zegt dat er een Albanese drugsbende achter zit. De politie heeft zeven verdachten opgepakt.

Onder meer in Brussel, Zaventem, Jette en Ganshoren werden woningen doorzocht. Op vier locaties waren valse wanden aangebracht waarachter drugs en cash was verstopt. Van de vijf voertuigen die in beslag zijn genomen bleken er vier voorzien van verborgen ruimten.

Het onderzoeksteam was al maanden bezig met de zaak, op basis van verdachte aankopen van ladingen aceton, een middel dat wordt gebruikt bij de productie van cocaïne. Bij de operatie waren honderd politiemensen betrokken.