Belgische politie telt zeker 36.000 overtredingen coronaregels

De Belgische politie heeft in een maand tijd zeker 36.114 keer een proces verbaal opgemaakt vanwege het overtreden van de regels die zijn ingesteld tegen het nieuwe coronavirus. Dat heeft de federale politie zondag bekendgemaakt.

Het werkelijke aantal overtredingen ligt waarschijnlijk een stuk hoger, maar niet van elke overtredingen is een proces verbaal opgemaakt. Gevallen waar een gemeentelijke boete, een zogeheten GAS-boete, is uitgeschreven worden niet meegerekend. In Brussel is meer dan twee derde van de overtredingen afgedaan met een dergelijke boete.

Bijna de helft van de overtreders is tussen de 18 en 29 jaar oud. Bij de meeste overtredingen ging het om samenscholingen of niet-essentiële reizen, wat in België ook verboden is.

In België is de lockdown sinds 18 maart van kracht. Bijna alle winkels zijn gesloten en de meeste mensen moeten thuiswerken indien mogelijk. Komende week neemt de regering een beslissing over het verlengen of versoepelen van de lockdown.