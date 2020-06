Belgische politie demonstreert tegen kritiek op politiegeweld

In de Belgische hoofdstad Brussel hebben vrijdagmiddag zo’n driehonderd politieagenten gedemonstreerd tegen kritiek vanuit de samenleving op vermeend politiegeweld. Sinds de dood van George Floyd in Minneapolis, die bij zijn arrestatie om het leven kwam door toedoen van een politieagent, liggen ook politiekorpsen buiten de VS onder vuur.

Vlak voor het paleis van Justitie op het Brusselse Poelaertplein legden protesterende agenten handboeien neer – een symbolisch gebaar dat is overgewaaid uit buurland Frankrijk, waar politieagenten eerder hetzelfde deden. De agenten stellen dat België niet de VS is en dat als er ‘rotte appels’ zijn, die het korps moeten verlaten.