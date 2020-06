Belgische politici op zoek naar regeringscoalitie

De partijvoorzitters van de drie Belgische coalitiepartijen gaan op zoek naar regeringspartners waarmee ze een meerderheid in het parlement kunnen vormen. De huidige minderheidsregering onder leiding van de liberale premier Sophie Wilmès kreeg in maart volmachten van bijna alle partijen om het land in eerste instantie drie maanden door de coronacrisis te loodsen. Op 26 juni loopt die periode af. Verlenging met drie maanden is mogelijk, maar het wordt nu tijd om verder vooruit te kijken.

De partijvoorzitters van de Waalse en Vlaamse liberale partijen en de Vlaamse christendemocraten, die nu al ministers leveren, gaan kijken of een volwaardige regering kan worden gevormd. Die zou volgens Wilmès een „krachtdadig steun- en herstelbeleid” moeten voeren.

De stap is een antwoord op een ‘snuffelronde’ van de socialisten aan beide kanten van de taalgrens. Die stelden een coalitie met liberalen en christendemocraten voor, maar daarmee is er nog geen meerderheidscoalitie.

De nieuwe zoektocht heeft instemming van de Vlaams-nationalistische N-VA, die geen heil ziet in samenwerking met de Franstalige socialisten (PS) en vice versa. Die twee partijen zijn de grootste in hun landsdeel.

Vooralsnog is er volgens Belgische media voor geen enkele formule een meerderheid te vinden. Dat bleek voordat het coronavirus toesloeg ook al. België ging vorig jaar mei naar de stembus. De regering verloor in december 2018 haar meerderheid in het parlement. Als de formatiepogingen niet slagen moeten de zuiderburen mogelijk opnieuw naar de stembus.