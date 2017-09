Belgische overheidswinkel verkocht xtc-wijn

Een fles wijn waardoor drie Belgen afgelopen weekend onwel werden, bevatte grote hoeveelheden MDMA, beter bekend als de partydrug xtc. Ze hadden de fles gekocht in een winkel van het Belgische ministerie van Financiën in de Waalse plaats Gembloers.

Twee van de drie kregen last van krampen en de derde werd zelfs in een kunstmatige coma gebracht. Uit een analyse bleek dat de wijn MDMA en het uiterst giftige product methanol bevatte. „De hoeveelheden zijn nog niet exact bekend, maar het is een explosieve cocktail voor het menselijk lichaam”, aldus het Openbaar Ministerie, dat een nader onderzoek instelt en andere wijnkopers waarschuwt voorzichtig te zijn.

In de zogenoemde Fin Shop worden in beslag genomen spullen en niet-afgehaalde postpakketten verkocht. De fles Italiaanse witte wijn zat in zo’n pakket en was mogelijk deel van een grotere partij van drugsdealers. Het ministerie van Financiën besloot dinsdag tijdelijk te stoppen met de verkoop van alcohol in zijn winkels.