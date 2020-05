Belgische oud-minister veroordeeld voor corruptie

José Happart, een Belgische oud-minister en voormalig voorzitter van het Waalse parlement, is veroordeeld voor corruptie. De rechtbank in Luik legde de socialistische politicus een voorwaardelijke celstraf op van acht maanden en een boete van 1650 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had twintig maanden cel geëist.

Happart (73) werd vervolgd voor het bevoordelen van aannemers bij de bouw van het huis van een vriendin. Hij misbruikte volgens de rechter zijn positie als voorzitter van de luchthaven van Luik door een bevriende aannemer overheidsopdrachten te gunnen. De rechtbank sprak hem vrij van valsheid in geschrifte en twee andere corruptie-aanklachten.

De aannemer kreeg een boete van 16.500 euro een halfjaar onvoorwaardelijke celstraf opgelegd. De vriendin en een vierde verdachte kregen zes maanden voorwaardelijk. De zaak kwam in 2009 aan het licht. Happarts advocaat kijkt nog of er beroep wordt aangetekend.