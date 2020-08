Belgische oud-burgemeester vermoord

Ilse Uyttersprot, wethouder en voormalig burgemeester van de Vlaamse stad Aalst, is om het leven gebracht. Een man heeft zich dinsdagochtend als dader aangegeven bij de politie, meldt het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een misdaad in de relationele sfeer.

De christendemocratische politica Uyttersprot (53) werd dinsdag dood gevonden in een woning in de Meuleschettestraat in Aalst. Het onderzoek is in handen van de federale politie.

„Met ontzetting en ongeloof verneem ik zopas het overlijden van Ilse Uyttersprot in dramatische omstandigheden”, zei huidig burgemeester Christoph D’Haese tegen Het Laatste Nieuws. „Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de twee kinderen van Ilse en haar naaste familieleden. Ik hoop dat de omstandigheden snel worden uitgeklaard en dat de dader passend wordt gestraft.”

Politici van allerlei partijen reageren verbijsterd en met afschuw. „Wat een vreselijk nieuws”, twittert voorzitter Joachim Coens van haar partij CD&V. „Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg.” Vicepremier en partijgenoot Koen Geens: „Afschuwelijk drama. Geen woorden voor.”

Uyttersprot was tussen 2007 en 2012 burgemeester en later wethouder van Aalst. Ze raakte haar bevoegdheden in november kwijt, volgens burgemeester D’Haese onder meer omdat ze vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt.