Belgische molotovcocktailgooier wilde wraak voor corona-aanpak

Een 36-jarige man uit Belgisch Limburg die maandag een molotovcocktail naar het federaal parlement in Brussel wilde gooien, handelde uit onvrede over de maatregelen tegen de coronapandemie. Hij was naar eigen zeggen uit op „vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis”, meldt het Openbaar Ministerie in de Belgische hoofdstad.

Een politiepatrouille greep in toen de man op het punt stond de molotovcocktail naar het parlement te gooien, waardoor slechts lichte schade werd aangericht, aldus het parket.

Uit posts op sociale media valt volgens Belgische media op te maken dat hij extreemrechtse sympathieën heeft. De verdachte had verder geen voorwerpen die gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid, bleek bij doorzoeking van zijn huis en auto. Wel zijn enkele documenten gevonden die erop wijzen dat hij extreme overtuigingen heeft, maar er volgens het OM geen objectief bewijs dat die een rol hebben gespeeld. De man zelf heeft tijdens zijn verhoor gezegd niet te hebben gehandeld in naam van een bepaalde ideologie.

De man wordt later op de dag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die bepaalt of hij langer wordt vastgehouden.