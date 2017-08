Belgische minister wil meer mosliminformanten

De Belgische inlichtingendiensten moeten meer informanten aantrekken uit het milieu van de radicale islam. Daarvoor pleit de Belgische minister Jan Jambon (Veiligheid en Binnenlandse Zaken). Hij wil ook dat autoverhuurbedrijven gaan controleren of mensen die auto’s of bestelwagens komen huren op een zwarte lijst staan.

Deze maatregelen stelt de bewindsman voor als les uit de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Het veronderstelde brein hierachter, imam Abdelbaki Es Satty, verbleef vorig jaar enkele maanden in België. Hij zou daarna nog enkele malen zijn teruggekeerd. In de woning in Spanje waar hij omkwam door een explosie zijn vliegtickets naar Brussel op zijn naam aangetroffen.

De imam is actief geweest in een moskee in Diegem, niet ver van Brussel, maar kreeg daar geen vaste aanstelling. Hij kon geen bewijs van goed gedrag overleggen. De man was in 2010 veroordeeld voor drugshandel.