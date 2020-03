De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft ten onrechte gemeld dat de eerste dode door het coronavirus is bevestigd. Kort nadat de Belgische media daar melding over maakten, trok haar ministerie het bericht in.

Het ging om een 74-jarige man. De man is niet overleden maar ligt in een ziekenhuis in Brussel en is er zeer slecht aan toe.