Belgische militairen vrijgesproken in zaak ‘monsterfile’

Drie Belgische militairen en een gepensioneerde kolonel zijn vrijgesproken van het opzettelijk veroorzaken van een file. Het hof van beroep in Antwerpen sprak hen donderdag vrij, nadat de rechtbank de vier in 2018 celstraffen tot zes maanden voorwaardelijk en een voorwaardelijke boete van 4000 euro had opgelegd.

De militairen veroorzaakten in mei 2017 een verkeersopstopping in de Antwerpse Kennedytunnel door met legervoertuigen stil te staan. Volgens het Openbaar Ministerie deden ze dat expres, uit protest tegen verouderd legermateriaal. Er ontstond een kettingbotsing en een enorme verkeerschaos.

De rechtbank achtte de vier schuldig aan „kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming”. Het hof betwijfelt echter of er opzet in het spel was en sprak hen vrij.