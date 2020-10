Belgische leger wil niet langer op straat patrouilleren

Het Belgische leger wil niet langer vliegvelden, metrostations en andere kwetsbare gebouwen en plaatsen bewaken om de politie te helpen. Militairen moeten zich na bijna zes jaar weer aan hun eigen werk kunnen wijden, vindt de krijgsmacht.

Zwaarbewapende militairen zijn al sinds de aanslagen op de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo in Parijs in 2015 vaste gezichten in het Belgische straatbeeld. De dreiging was destijds groot en de politie had de mankracht niet om alle mogelijke doelwitten van moslim- of andere terroristen te bewaken. De noodzaak werd nog onderstreept door de aanslagen op de Parijse Bataclan later dat jaar en die op de luchthaven en een metrostation van Brussel in 2016. Maar nu is het mooi geweest, hield hoogste militair Michel Hofman het Belgische parlement woensdag voor.

De nieuwe Belgische regering heeft zich voorgenomen het leger van de bewakingstaak te ontslaan. Maar dan moet de politie het wel weer zelf kunnen bolwerken.