Belgische koning wil vaart achter regeringsformatie

De Belgische koning Filip wil dat er snel een volwaardige regering komt. Het staatshoofd heeft de twee zogenoemde preformateurs vrijdag opdracht gegeven „om zo snel mogelijk de partijvoorzitters samen te brengen die een draagvlak kunnen bieden voor de vorming van een regering”.

Voorzitter Bart De Wever van de Vlaams-nationalistische N-VA en Paul Magnette van de Franstalige socialisten (PS) brengen op 8 augustus opnieuw verslag uit, laat het paleis weten. De leiders van de grootste partijen in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië kregen op 20 juli de opdracht initiatieven te nemen om een breed gedragen regering te vormen.

Sinds de verkiezingen in mei vorig jaar zijn al vele pogingen mislukt om een coalitie te bouwen. Magnette en De Wever sloten elkaar eerder uit als regeringspartner, maar zijn min of meer tot elkaar veroordeeld. Nu de socialisten een nieuwe staatshervorming in de toekomst niet uitsluiten in ruil voor onder andere meer geld voor sociale zekerheid, ligt de weg open.

Voor een brede meerderheid wordt onder meer gepraat met de liberalen aan beide kanten van de taalgrens, maar Magnette zou hen niet beide in de regering willen opnemen. De liberalen eisen hervormingen op onder meer de arbeidsmarkt als voorwaarde voor regeringsdeelname.

De huidige minderheidsregering onder de liberale premier Sophie Wilmès mag van het parlement tot in september regeren.