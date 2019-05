Belgische koning stemt in met vaderschapstest

De Belgische koning Albert is bereid een DNA-test te doen die duidelijk moet maken of hij de vader is van de kunstenares Delphine Boël. Dat melden verschillende media op basis van informatie van de advocaat van het voormalige staatshoofd. Bij een weigering dreigde de 84-jarige Albert een dwangsom van 5000 euro per dag te moeten betalen.

"Na kennis genomen te hebben van het arrest van het hof van beroep van Brussel van 16 mei, en met het respect dat hij heeft voor justitie, heeft koning Albert beslist de expertise te ondergaan die is bevolen door het hof van beroep", luidt het in een mededeling, die volgens de krant Le Soir komt van de advocaat van Albert II.

Tegelijk wijst de advocaat erop dat de conclusie van de test strikt vertrouwelijk moet blijven in afwachting van een nieuwe beslissing van het gerecht. Het Paleis wenste niet te reageren op de zaak.

Boël beweert al jaren dat zij een dochter van Albert is. Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad.

Delphines juridische vader, de zakenman Jacques Boël, heeft eerder DNA-materiaal afgestaan. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is. Boël wil dat haar identiteit, en die van haar kinderen, wettelijk wordt erkend.