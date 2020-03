Belgische koning Filip regelt mondmaskers uit China

Mede dankzij „de persoonlijke tussenkomst van de koning” ontvangt België deze week een schenking uit China van een half miljoen mondmaskers en 30.000 testkits voor de strijd tegen Covid-19. Het materiaal wordt geschonken door de Alibaba Foundation en de Jack Ma Foundation, schrijft de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block op haar website. Jack Ma is een Chinees zakenman en oprichter van een van de grootste webwinkels ter wereld.

De eerste 300.000 maskers worden maandagmiddag in Luik verwacht, het tweede deel volgt volgens De Block later deze week. Ze zijn in de eerste plaats bestemd voor de zorgverleners in België. De Block: „Onze zorgverleners staan in de frontlinie in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, we moeten hen zo goed mogelijk beschermen. Ook de extra testkits zijn belangrijk.”

Koning Filip was in 2015 op staatsbezoek in China. Hij ontmoette toen onder anderen president Xi Jinping en Alibaba-miljardair Jack Ma.