Belgische koning en partijleiders testen negatief op corona

De Belgische informateur Egbert Lachaert lijkt het coronavirus niet te hebben doorgegeven aan koning Filip en de zes andere Belgische partijleiders en hun secondanten die onderhandelen over een nieuw kabinet. Zij hebben negatief getest.

Tot volgende week vrijdag komen de onderhandelaars uit voorzorg niet fysiek bijeen, meldt Lachaerts sociaaldemocratische collega-informateur Conner Rousseau. Dan moet openbaar zijn geworden of ze misschien toch waren besmet, maar het virus pas later de kop opstak. In de tussentijd werken ze op afstand door aan een nieuwe regering, twittert Rousseau.

Dinsdag bleek Lachaert het virus onder de leden te hebben. Omdat de liberale voorman de afgelopen dagen niet alleen de partijleiders maar ook koning Filip heeft gesproken, onderging ook de koning een test. Die was negatief, meldt het paleis.

De onderhandelaars hoopten volgende week al klaar te zijn, omdat dan de termijn van de interim-regering afloopt. Maar dat is nu onhaalbaar. Of ze meer tijd krijgen en of interim-premier Sophie Wilmès nog even aanblijft is onduidelijk.