Belgische koning aan zet na vastlopen coalitiegesprekken

De Belgische koning Filip gaat in gesprek met de voorzitters van de partijen die sinds de verkiezingen van mei vorig jaar betrokken zijn geweest bij pogingen een werkbare regeringscoalitie te vormen. De huidige preformateurs, Bart De Wever van de Vlaams-nationalistische N-VA en Paul Magnette, leider van de Parti Socialiste (PS), boden maandag hun ontslag aan, maar het staatshoofd houdt een beslissing daarover in beraad, liet het koninklijk paleis weten.

Het tweetal kwam voor de derde keer verslag uitbrengen. Vrijdag werd al bekend dat ze hun opdracht zouden teruggeven, aangezien het niet was gelukt een meerderheid te vinden.

De Vlaamse sociaaldemocraten en de christendemocraten in Vlaanderen en Wallonië willen in principe wel plaatsnemen in een regering met de NV-A en de PS, maar deze partijen hebben steun van maar 70 van de 150 parlementariërs.

Gesprekken met de liberalen en groenen aan beide kanten van de taalgrens over eventuele deelname bleken vruchteloos. Een van de klachten is dat zij inhoudelijk niets mochten veranderen aan de plannen van de aartsvijanden PS en NV-A. Die waren overeengekomen dat in ruil voor economisch links beleid de weg open komt te staan voor een nieuwe hervorming van het staatsbestel, een vurige wens van de NV-A.

De huidige rompregering van de liberale premier Sophie Wilmès (MR) heeft een mandaat tot medio september.