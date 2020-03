Belgische informateurs mogen langer naar regeringsopties zoeken

De voorzitters van de Belgische Kamer en de Senaat krijgen een week langer de tijd om „de nodige initiatieven te nemen om snel een regering te vormen”. Dat heeft koning Filip maandag besloten, nadat Kamervoorzitter Patrick Dewael en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle verslag aan het staatshoofd hadden uitgebracht over hun vorderingen tot nu toe. Het liberale tweetal had op 19 februari de opdracht gekregen de vorming van een nieuwe regering te onderzoeken.

„Zij zullen een eindverslag uitbrengen uiterlijk op 16 maart”, meldt het koninklijk paleis. Dat stelt verder dat een regering met voorrang „de dringende problemen waaraan ons land het hoofd moet bieden” moet aanpakken.

Meerdere verkenners en informateurs hebben hun tanden al stukgebeten op de politiek lastige situatie bij de zuiderburen. De regering is al sinds december 2018 demissionair. De verkiezingen in België waren op 12 mei vorig jaar.

De regeringsvorming verkeert in een impasse omdat de Parti Socialiste, de grootste Waalse partij, geen mogelijkheid ziet om te regeren met de grootste partij van Vlaanderen, de Vlaams-nationalistische N-VA. Voor opties zonder een van deze twee partijen is ook weinig animo. Steeds vaker klinken geluiden dat nieuwe verkiezingen nodig zijn.

Na de verkiezingen in 2010 duurde het 541 dagen voordat er een regering was. België is daarmee wereldrecordhouder.