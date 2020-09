Belgische informateur moet met coronavirus thuisblijven

De Belgische informateur Egbert Lachaert heeft het coronavirus opgelopen. Hij moet veertien dagen in isolatie, meldt zijn partij.

Lachaert, voorzitter van de liberale Open Vld, was juist vorige week samen met zijn sociaaldemocratische collega Conner Rousseau begonnen aan een nieuwe poging een regering te vormen. Dat preformateurswerk, zoals het in België heet, gaat nu via videoverbinding door. Rousseau is niet besmet.

Twee partijleiders met wie Lachaert de afgelopen dagen om de tafel zat, christendemocraat Joachim Coens en Groenen-leider Meyrem Almaci, laten zich nog testen.