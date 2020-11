Belgische huisartsen terughoudend over coronavaccins

Belgische deskundigen maken zich zorgen over het gebrek aan informatie over het nut en de veiligheid van coronavaccins. Meer dan een derde (37 procent) van de Belgische artsen zegt in een enquête van de Artsenkrant zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, en slechts 68 procent zou een vaccin aanbevelen aan hun patiënten.

De resultaten van de enquête onder 836 artsen werden door de Artsenkrant met de kop „Matig enthousiast over het Covid-19-vaccin” naar buiten gebracht. Het onderzoek vond eind september plaats, voordat de farmaceutische bedrijven Pfizer en Moderna tussentijdse resultaten bekend maakten waaruit zou blijken dat hun vaccins voor bijna 95 procent effectief zijn.

De autoriteiten in België zijn inmiddels begonnen met het opzetten van een vaccinatiecampagne. Ze rekenen op de artsen om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te beschermen tegen Covid-19. Volgens epidemioloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen is er „honger naar informatie” bij artsen. „Er wacht de experts nog veel werk om artsen te informeren”, zegt Dirk Scheveneels van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) in dagblad De Morgen. „Als huisartsen zelf twijfel zaaien over de vaccins, is dat een erg slecht signaal naar de rest van de bevolking.”