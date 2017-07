Belgische gevangenen slapen op de grond

In de Belgische gevangenissen moeten tweehonderd gedetineerden op de grond slapen. Vooral in Antwerpen, Gent en Hasselt worden eenpersoonscellen van tien vierkante meter vaak gebruikt door drie gedetineerden. Twee slapen in een stapelbed, nummer drie ligt op een matras op de grond, aldus De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De vakbonden spreken van toestanden die je enkel in een ‘bananenrepubliek’ ziet.

Het ministerie werkt aan een oplossing. Tussen 2010 en 2016 huurde de Belgische overheid vanwege het cellentekort in eigen land ruimte in de gevangenis van Tilburg.