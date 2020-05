Belgische gemeente vraagt toestaan Nederlands familiebezoek

De gemeenteraad van het Belgische Lanaken vraagt premier Sophie Wilmès en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem familiebezoek uit het buitenland en omgekeerd toe te staan. Lanaken ligt pal naast Maastricht in Belgisch-Limburg. Dat zou kunnen als grensoverschrijdend familiebezoek als essentiële verplaatsing zou worden beschouwd. Volgens de coronaregels zijn niet-essentiële verplaatsingen in België sinds half maart verboden.

„De hogere overheden moeten begrijpen dat inwoners van grensgemeenten vaak familieleden hebben die over de grens wonen. Zij moeten elkaar ondanks de steeds versoepelende maatregelen blijven missen”, zegt de liberale wethouder Astrid Puts. „Al meer dan tien weken kunnen zij elkaar niet zien. Zelfs even zwaaien naar elkaar is niet mogelijk. Dit is een inbreuk tegen de elementaire menselijkheid.”

Sinds kort mag een huishouden in België maximaal vier personen thuis ontvangen, als maar 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dat zou voor het buitenlandse familiebezoek ook moeten gelden, vindt Lanaken. De regering vergadert dinsdagavond met de deskundigengroep die haar adviseert over de versoepeling van beperkende maatregelen.