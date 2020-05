Belgische gemeente deels zonder water door aanhoudende droogte

Een deel van de inwoners van de Belgische plaats Overijse zit zonder kraanwater. Door de aanhoudende droogte en het hoge waterverbruik van de laatste dagen is de waterdruk op sommige plaatsen zo laag dat er geen water meer uit de kraan komt, meldt de gemeente ten zuidoosten van Brussel.

Het tekort zou voor grote problemen kunnen zorgen als er ergens brand uitbreekt, waarschuwt de gemeente met zo’n 25.000 inwoners. Huishoudens die nog wel water uit de kraan krijgen wordt met klem verzocht zo weinig mogelijk kraanwater te gebruiken .

De waterleverancier doet er alles aan om het probleem op te lossen. De zogeheten Watergroep riep klanten in gemeenten in Vlaams-Brabant woensdag op zuinig om te springen met kraanwater, in verband met werkzaamheden aan een waterproductiecentrum en „extreem hoge verbruiken”. De watervoorziening in de regio zit „tegen de grenzen van haar capaciteit.”

Het dringende verzoek is niet de tuin te sproeien, auto te wassen of zwembadjes te vullen. De Watergroep verwacht na het weekend weer volop water te kunnen leveren.

In een groot deel van Vlaanderen geldt een oppompverbod. Boeren mogen nog wel beperkt water gebruiken voor vee of gewassen.