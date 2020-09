Belgische formateurs bereiken akkoord over inhoud

De zeven partijen die in België een federale regering willen vormen, hebben een akkoord over het beleid en de begroting. Dat melden bronnen rond de onderhandelingen. Over wie de premier wordt en hoe de bevoegdheden worden verdeeld, wordt nog gepraat.

Het akkoord komt na een marathonvergadering van meer dan 21 uur. Sociaaldemocraten, groenen en liberalen aan beide kanten van de taalgrens en de Vlaamse christendemocraten stappen samen in een regering. Deze zogenoemde Vivaldi-coalitie moet de eerste volwaardige regering vormen sinds december 2018.

De Vlaamse liberale leider Alexander De Croo en de leider van de Waalse socialisten Paul Magnette brengen later op de dag verslag uit bij koning Filip. Een van hen wordt mogelijk premier.

Donderdag vervalt het mandaat van de tijdelijke ‘coronaregering’ van premier Sophie Wilmès. De bedoeling is dat op die dag de regeringsverklaring wordt afgelegd.