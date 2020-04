Belgische experts geven eerste schets exitstrategie

Een werkgroep van tien Belgische deskundigen presenteert dinsdag een eerste rapport over hoe het land op termijn de coronamaatregelen geleidelijk kan gaan versoepelen. De expertgroep onder leiding van hoogleraar infectieziekten Erika Vlieghe heeft de opdracht gekregen een exitstrategie op papier te zetten.

Vooral het verloop van de epidemie is leidend, zei Vlieghe vorige week tegen Het Laatste Nieuws. Pas als de druk op de ziekenhuizen en de rest van het medische systeem lichter wordt kan sprake zijn van enige versoepeling. „De epidemie moet voldoende op haar retour zijn voor we heel voorzichtig een klein stukje van de maatregelen kunnen afbouwen.”

Inwoners van België moeten sinds 18 maart zo veel mogelijk thuisblijven. Samenscholingen en niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden. Volgens Vlieghe valt de lockdown de bevolking steeds zwaarder, maar „dat mag zeker niet het enige criterium zijn om te beslissen de maatregelen te versoepelen.”

De lockdown werd eind maart verlengd tot en met 19 april. Een verdere verlenging tot begin mei is waarschijnlijk, mede omdat het coronavirus relatief veel levens heeft geëist in België. „Want we zijn nu pas op het hoogtepunt van de epidemie aan het komen”, aldus Vlieghe. Zij sluit zeker niet uit dat na een eventuele versoepeling de teugels weer strakker worden aangetrokken. „Dat is de accordeonstrategie: als we voelen dat er weer te veel gevallen zijn, moeten we opnieuw ingrijpen. We moeten een goed plan B hebben.”

Een terugkeer naar de normale situatie kan alleen stapsgewijs kan gebeuren, benadrukte ook premier Sophie Wilmès. Haar minderheidsregering heeft de goedkeuring van het parlement om drie tot zes maanden met volmachten te regeren. Wilmès heeft geconstateerd dat de coronacrisis de samenleving en sociale omgang verandert, en dat voor het maken van „fundamentele keuzes” een regering met volledige bevoegdheden nodig zal zijn.