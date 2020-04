‘Belgische experts adviseren opening deel scholen en winkels’

Een deel van de bedrijven en winkels in België kan vanaf 4 mei geleidelijk weer open en de scholen deels op 18 mei. Dat adviseert de tienkoppige expertgroep die is aangesteld om een exitstrategie uit de coronacrisis te ontwikkelen in een conceptrapport, schrijft de krant Le Soir. De Nationale Veiligheidsraad met daarin ministers van de federale en gewestelijke regering neemt vrijdag een besluit.

De bouw, groothandel, maakindustrie en vervoerbedrijven zouden hun activiteiten vanaf 4 mei geleidelijk weer kunnen opstarten, aldus de deskundigen. Thuiswerken blijft verplicht als dat mogelijk is, bijvoorbeeld voor banken en verzekeraars. Fietsenwinkels, auto(herstel)bedrijven en gespecialiseerde doe-het-zelfzaken kunnen weer aan de slag als hun klanten de 1,5 meterregel in acht kunnen nemen. Restaurants en cafés blijven dicht.

De basisscholen zouden vanaf 18 mei gedeeltelijk heropend worden, maar voor de kleuterscholen is dat volgens de deskundigen nog te vroeg. Leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs zouden een tot twee keer per week naar school kunnen komen.

Ook het samenscholingsverbod zou kunnen worden versoepeld. Tijdens het weekend zou een avond met familie of maximaal tien vrienden mogelijk moeten zijn. Parken en speelpleinen kunnen weer open en bijvoorbeeld tennissen, vissen of golfen met maximaal twee personen kan ook weer vanaf 4 mei, citeert de krant het advies.

De versoepeling wordt onder meer gekoppeld aan de beschikbaarheid van mondkapjes en het uitvoeren van 40.000 tests per dag. Ov-bedrijven in België pleiten voor verplichte mond- en neusbedekking in treinen en bussen.