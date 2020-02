Belgische eist ruim een ton schadevergoeding van Coca Cola

Een 39-jarige Belgische vrouw eist een schadevergoeding van 118.000 euro van Coca Cola. Na het drinken van een flesje Chaudfontaine-water, dat valt onder Coca Cola, liep de vrouw uit Diepenbeek brandwonden op aan maag en slokdarm. In het flesje bleek zinkchloride te zitten.

Door de vergiftiging moesten haar gal en maag operatief verwijderd worden. De vrouw was op dat moment 24 weken zwanger. Haar kind hield niets over aan het voorval, dat in 2013 gebeurde. De vrouw is blijvend invalide.

Een rechtbank oordeelde in 2015 dat Coca Cola aansprakelijk is voor het incident met het flesje, een hogere rechtbank bevestigde dat oordeel. Nu is het aan de rechter in Hasselt om te bepalen hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. „Eindelijk komt een einde van het proces in zicht. Voor mijn cliënte is het een langdurig juridisch gevecht geweest tegen een multinational”, aldus de advocaat van de vrouw.

De rechtbank doet 19 maart uitspraak.