„Belgische eieren veilig voor consumptie”

Het consumeren van eieren in België is veilig. De eerste resultaten van analyses op met fipronil besmette eieren „zijn geruststellend voor de volksgezondheid”, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) woensdag. „De Europese drempelwaarden zijn niet overschreden.”

Er komt dan ook geen waarschuwing voor het publiek om geen eieren te eten. Ruim anderhalve week geleden werd bekend dat inspecteurs van het FAVV het insecticide hadden aangetroffen in enkele eieren.

Op 20 juli lichtte het agentschap andere landen in over de mogelijke aanwezigheid van het illegale product in eieren. ‘Verdachte’ eieren zijn vernietigd en de handel van een aantal Vlaamse pluimveebedrijven is geblokkeerd.

Volgens het Antwerpse parket heeft het bedrijf Poultry-Vision uit Weelde, dat producten levert tegen pluimveeziekten, uit winstbejag fipronil vermengd met een middel voor bloedluisbestrijding dat wél is toegestaan. Poultry-Vision leverde ook aan het Nederlandse bedrijf ChickFriend dat door Nederlandse pluimveehouders was ingehuurd om bloedluis te bestrijden.