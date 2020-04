Belgische douane onderschept 56 miljoen sigaretten

De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen 56 miljoen illegale sigaretten en 17 ton waterpijptabak in beslag genomen. De gesmokkelde rookwaar werd aangetroffen in vijf containers uit Taiwan en Sri Lanka, verborgen achter dozen met tegels. Dat meldt het Belgische ministerie van Financiën.

De totale waarde van de ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw bedraagt volgens de douane ruim 22 miljoen euro.

De sigaretten waren zogenoemde ‘cheap whites’, die niet op de Belgische markt verkocht mogen worden omdat ze geen geregistreerd merk zijn in België. Ze zitten in een pakje zonder waarschuwing over de gezondheidsrisico’s erop, en de makers houden zich niet aan de normen voor teer, nicotine en koolmonoxide.

De douane heeft dit jaar al 227 miljoen illegale sigaretten onderschept in Antwerpen.