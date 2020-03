Belgische dodental coronavirus boven de 500

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur in België opnieuw meer levens geëist. Er zijn 82 nieuwe sterfgevallen gemeld, waarmee het totaalaantal komt op 513. Ook werden 536 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

De voorgaande 24 uur meldden de autoriteiten 78 nieuwe sterfgevallen en daarvoor waren het er 64.

Volgens viroloog Steven Van Gucht „neemt de kracht van de epidemie af”. „Dat duidt erop dat de coronamaatregelen helpen”, zei hij op zijn dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land. „Het is heel belangrijk dat we de inspanningen blijven volhouden om te verhinderen dat er een nieuwe stijging optreedt”, benadrukte hij. De Belgische regering heeft vrijdag de ‘lockdown’ verlengd met twee weken tot 20 april.

Het aantal ziekenhuisopnames liep met 536 in het afgelopen etmaal op naar 4.524. Op de ic-bedden liggen nu 927 patiënten, een stijging van 60 personen. Van hen worden 696 mensen beademd. De afgelopen 24 uur hebben 1.063 personen positief getest, wat het totaal op 11.899 bevestigde gevallen in België brengt. Dat is een onderschatting, omdat lang niet iedereen wordt getest.

168 patiënten mochten sinds zondag het ziekenhuis verlaten, wat het totaal op 1.527 genezen patiënten brengt.