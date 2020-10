Belgische coronacommissaris moet strijd tegen virus coördineren

België krijgt een ‘coronacommissaris’. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende overheden in het land niet langs elkaar heen werken of elkaar zelfs tegenwerken in de strijd tegen het coronavirus.

Voor deze taak heeft de pas aangetreden regering-De Croo een topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid aangesteld. De nieuwe coronacommissaris Pedro Facon krijgt een ploeg van medewerkers en wordt bijgestaan door een comité van wetenschappers.

België kampt, net als Nederland, sinds een maand met een alsmaar aanzwellende nieuwe golf van besmettingen. De veelgelaagde Belgische politiek, overheid en gezondheidszorg „bemoeilijken de samenwerking” ook nog eens, zei Facon zei eerder in de krant De Morgen.