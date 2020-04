Belgische coronacijfers blijven verder dalen

De corona-epidemie blijft zich in België met dalende cijfers „positief” ontwikkelen, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. De afgelopen 24 uur zijn 123 nieuwe patiënten opgenomen en mochten 65 personen het ziekenhuis verlaten. Er werden 134 sterfgevallen gemeld. Volgens viroloog Steven Van Gucht kunnen bij een verdere dalende tendens de beperkende maatregelen de komende weken worden versoepeld.

Er worden nog 3976 mensen in het ziekenhuis behandeld voor Covid-19. Van hen liggen er 876 op de intensivecareafdelingen, een afname van 27 ten opzichte van maandag. Het totaal aantal overlijdens als gevolg van het longvirus of een groot vermoeden daarvan is nu 7331. Van hen overleed 46 procent in het ziekenhuis en gaat het om bevestigde gevallen, 53 procent bezweek waarschijnlijk aan het virus in een verpleeghuis.

De Belgische premier Sophie Wilmès kondigde vrijdag aan dat per 4 mei meer bedrijven de deuren mogen openen en per 11 mei alle winkels mogen heropenen. Maar dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijven dalen. „Het virus zal de komende tijd niet verdwijnen”, aldus Van Gucht, maar hij denkt dat de risico’s kunnen worden beperkt onder meer door ouderen en chronische patiënten zoals diabetici af te schermen.