Belgische burgemeester botst onder invloed

De Vlaamse burgemeester Stefaan Devleeschouwer van de gemeente Brakel is ernstig in problemen geraakt door een verkeersongeval waardoor een 35-jarige dakwerker zwaargewond raakte. De burgervader bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken, aldus Belgische media.

Het incident gebeurde in het naburige Sint-Maria-Lierde. Devleeschouwer reed de man aan maar het is niet duidelijk of het slachtoffer in zijn auto zat of er naast stond. De dakwerker werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent gebracht maar verkeert inmiddels buiten levensgevaar.

Het is niet duidelijk of Devleeschouwer is gearresteerd of niet.