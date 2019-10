Belgische brandweer vindt gifslangen langs weg

De brandweer heeft langs een weg in de Belgische Ardennen drie slangen gevonden, waaronder twee giftige ratelslangen. De slangen werden ontdekt onder een dekzeil in de buurt van Namen, meldt de RTBF.

Een deskundige stelde vast dat de ratelslangen tot de giftigste soort behoren (crotalus atrox). Een beet van de slangen kan dodelijk zijn.

De politie onderzoekt hoe de slangen langs de weg terecht zijn gekomen. Vermoed wordt dat iemand ze heeft gedumpt.

Ratelslangen komen in het wild voor in de Amerikaanse staat Texas. In België zijn ze verboden. Ze zijn voorlopig ondergebracht in het Natuurhulpcentrum in Gent, dat op zoek gaat naar een definitief onderkomen.