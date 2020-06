Belgische ‘beeldenstorm’ tegen koning Leopold II gaat door

Opnieuw is in België een beeld van koning Leopold II doelwit geweest van vandalisme naar aanleiding van het Black Lives Matter-protest. In de Brusselse gemeente Oudergem trokken onbekenden afgelopen nacht een borstbeeld van de oud-vorst van zijn sokkel, bevestigt de politie.

Het beeld is op de grond gegooid en overgoten met rode verf. Op de sokkel is een foto geplaatst van Patrice Lumumba, de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Leopold II wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat die in de negentiende eeuw zijn privébezit was.

Eerder deze week werd een ruiterstandbeeld van Leopold aan het Troonplein in Brussel beschadigd. De Antwerpse deelgemeente Ekeren heeft een met rode verf beklad en beschadigd standbeeld van de omstreden koning laten weghalen. Ook beelden bij het Afrikamuseum in Tervuren, in Halle en in Oostende zijn toegetakeld. De universiteiten van Leuven en Bergen hebben beelden van Leopold II inmiddels verwijderd.

In Brussel zijn ook straatnaamborden aan de Leopold II-laan met verf beklad. Een beeld in Brussel van een later staatshoofd, koning Boudewijn, is ook besmeurd met rode verf.

De Black Lives Matter-beweging in België is een petitie begonnen met de oproep alle beelden van Leopold II weg te halen.