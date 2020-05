Belgische bedrijven en eerste Duitse scholen beginnen weer

Meerdere Europese landen versoepelen vanaf maandag 4 mei enkele van hun noodmaatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Onder meer in buurlanden België en Duitsland kunnen groepen mensen weer enigszins de draad gaan oppakken.

Belgische bedrijven mogen maandag weer opstarten als medewerkers een veilig afstand van elkaar kunnen bewaren. In Duitsland gaan de eerste scholieren weer naar school. In beide landen geldt dat wie met het openbaar vervoer reist, de mond en neus moet bedekken.

Italianen mogen weer buiten gaan sporten en krijgen meer bewegingsvrijheid binnen hun eigen regio. In Spanje verschilt de versoepeling van maatregelen vanaf maandag per regio. Waar het sneller of langzamer gaat, is afhankelijk van de ernst van de epidemie en het aantal beschikbare intensivecarebedden.

Portugezen kunnen weer naar de kapper. Ook buurtwinkels, autodealers en boekwinkels mogen weer open. In Polen mogen de hotels en winkelcentra hun deuren weer openen.