Belgische arts verdacht van zeker 4 moorden

Een Belgische arts die in het ziekenhuis van Hoei werkte, wordt verdacht van zeker vier moorden op patiënten. De man uit Tihange werkte op de afdeling palliatieve zorg en zou de mensen gedood hebben „omdat ze heel hard leden”, aldus justitie in België.

Volgens Belgische media injecteerde de arts morfine gemengd met andere stoffen bij de patiënten. De slachtoffers vielen in een weekend in 2017 in het Hospitaal CHR. Justitie onderzoekt ook vier andere „onregelmatige overlijdens die niet volgens de wet op euthanasie verlopen zijn”. Twee andere patiënten zouden de ‘dodelijke’ spuit overleefd hebben, en ook daar kijkt het Openbaar Ministerie naar, aldus het Nieuwsblad en het Belang van Limburg.

De arts, die inmiddels ontslagen is, werd opgepakt maar onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.