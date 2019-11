Belgische arts beschuldigd van negen moorden

Een voormalige arts die in het regionaal ziekenhuis van de Belgische plaats Hoei werkte, wordt beschuldigd van in totaal negen moorden. In september werd hij al beschuldig van vier moorden. Nu zijn er daar nog eens vijf bijgekomen, zei zijn advocaat zaterdag. De arts zou de euthanasiewetgeving niet hebben nageleefd.

De arts werd donderdag en vrijdag door de onderzoeksrechter ondervraagd. Hij is onder elektronisch toezicht geplaatst. De directie van het ziekenhuis had het contract van de arts in september 2018 beëindigd, omdat hij de interne procedures rond het levenseinde niet naleefde.

„We hebben toen de nodige maatregelen getroffen en het dossier overgemaakt aan het parket. We laten het gerecht nu zijn werk doen”, zegt de algemeen directeur van het ziekenhuis. De arts verschijnt woensdag voor de raadkamer.