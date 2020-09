Belgische agenten: klachten over misstanden blijven liggen

Inspecteurs van de Belgische federale politie brengen via verschillende kranten wantoestanden binnen het korps in de openbaarheid. „We komen met ons verhaal naar buiten omdat onze interne klachten al maanden stof liggen te vergaren”, staat zaterdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De klachten komen kort nadat er een rel in België is ontstaan rond de dood van een arrestant, twee jaar geleden in een politiecel in Charleroi. Op gelekte bewakingsbeelden is te zien hoe een politieman minutenlang lachend bovenop de 38-jarige man, Jozef Chovanec, zit na diens arrestatie op de luchthaven en een vrouwelijke agente de Hitlergroet brengt.

„Het is goed dat die beelden van de Hitlergroet zijn uitgelekt, of er zou geen gevolg aan zijn gegeven. Net zoals onze klachten over pesterijen, schending van het beroepsgeheim of grensoverschrijdend gedrag geen gevolg krijgen. De stoorzenders blijven op hun post”, zeggen de inspecteurs. Ze zijn het beu dat er niets met hun klachten gebeurt: „Na maanden wachten geloven mijn collega’s niet meer dat hun zaak nog serieus zal worden onderzocht.”

Onder meer bij de dienst Hondensteun gaat het volgens een bron helemaal mis. Een hoofdinspecteur terroriseert de hele afdeling en wordt in bescherming genomen door het diensthoofd. „Wie zich uitspreekt over de wantoestanden, krijgt meteen een tuchtsanctie”, klinkt het bij een inspecteur met meer dan 30 dienstjaren.

De federale politie wil niet reageren op individuele dossiers, maar zegt „elke klacht ernstig te nemen”.

Het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Chovanec loopt nog. Zijn weduwe heeft bij het parket van Charleroi een klacht ingediend „tegen onbekenden”. Haar man wilde een vlucht nemen naar Slowakije, maar gedroeg zich agressief, werd opgepakt en opgesloten in een cel op de luchthaven.