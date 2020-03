Belgisch ziekenhuis zoekt psychologen om zorgpersoneel te steunen

Het H. Hartziekenhuis in Mol in de Belgische provincie Antwerpen zoekt klinisch psychologen, traumacoaches, artsenbegeleiders en maatschappelijk werkers om dokters, verplegend en ander zorgpersoneel mentaal bij te staan tijdens de coronacrisis. De burgemeester van Mol heeft een dringende oproep gedaan aan vrijwillige experts in rouw- of verdrietverwerking.

„Artsen en verplegend, verzorgend, administratief en ondersteunend personeel van het ziekenhuis leveren momenteel schitterend werk”, zegt burgemeester Wim Caeyers in zijn oproep. „Zij beleven de coronacrisis vanop de eerste rij: enorm ingrijpend en stressvol. De combinatie werk, thuis en gezondheid weegt, na enkele weken hard werken, mentaal en fysiek door. Het ziekenhuis doet daarom een dringende oproep naar vrijwillige psychologen en artsen die de medewerkers mentale bijstand willen bieden in deze moeilijke tijden.”

De gemeente heeft op haar website een e-formulier gezet waar kandidaten zich kunnen melden.