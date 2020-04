Belgisch wolvenpaar Nolla en August verwacht welpen

Het Belgische wolvenpaar Nolla en August verwacht welpen. Dat schrijft de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir op haar Facebookpagina. Het nieuws kan wereldkundig worden gemaakt dankzij beelden van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). „De geboorte van de welpen zal niet meer lang op zich laten wachten”, aldus de minister.

De wolven bevinden zich in een afgebakend natuurgebied in Belgisch Limburg. „De komende weken en maanden zal het gebied strikt bewaakt worden om te voorkomen dat de drachtige Nolla hetzelfde overkomt als wolvin Naya. Laten we met z’n allen dan ook deze gebieden even vermijden en de wolven rust gunnen”, schrijft Demir. Wolvin Naya werd vorig jaar zwanger van August in nagenoeg hetzelfde gebied maar verdween in het voorjaar spoorloos, waarschijnlijk omdat zij door illegale jagers werd doodgeschoten.

De minister roept houders van schapen, geiten, alpaca’s en ander kleinvee ook op om gebruik te maken van bestaande subsidies om hun dieren veilig af te schermen. „Want samenleven met deze prachtige wolven is mogelijk, wanneer we de nodige ingrepen doen”, aldus Demir.