Belgisch opsporingsbericht in zaak Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de beruchte Bende van Nijvel zijn de Belgische autoriteiten op zoek naar een mogelijke betrokkene. De onderzoeksrechter in Charleroi heeft dinsdag een opsporingsbericht uitgevaardigd met een foto van een man met een semiautomatisch geweer van het Italiaanse merk Franchi. Hij is gekleed in een groen uniform. Het onderzoeksteam wil weten wie hij is.

De bende pleegde in de jaren tachtig van de vorige eeuw een reeks zeer gewelddadige diefstallen en roofovervallen op supermarkten waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief is nooit opgehelderd.

Het team dat de zaak onderzoekt kreeg twee jaar geleden versterking van twintig speurders en misdaadanalisten, nadat nieuwe tips waren binnengekomen. Sindsdien zijn onder anderen twee ex-rechercheurs die betrokken waren bij het onderzoek gearresteerd, maar ook weer vrijgelaten. Ze zouden relevante informatie hebben achtergehouden.