Belgisch onderzoek: kinderen toch vaak besmet met coronavirus

Kinderen zijn vatbaarder voor het coronavirus dan gedacht, lijkt Belgisch onderzoek uit te wijzen. Op plaatsen waar het virus veel rondgaat, lopen ook jonge kinderen het vaak op.

Onderzoekers vonden eind september antistoffen tegen het virus in het bloed van 14,4 procent van de kinderen in het Vlaamse Alken, dat tijdens de eerste golf zwaar werd getroffen. Of dat meer of minder is dan bij volwassen plaatsgenoten is niet vast te stellen, maar het is in ieder geval een aanzienlijk aantal, zeggen virologen van de universiteit in Leuven in Het Belang van Limburg.

Kinderen worden zelden erg ziek van het virus. Deskundigen gaan er daardoor nog altijd van uit dat ze geen grote rol spelen in de verspreiding van de epidemie.

De meeste kinderen werden besmet door volwassenen met wie ze nauw omgingen, denken de onderzoekers, en niet op school. Toch maakt het nieuws artsen ongerust over de heropening van de scholen, maandag. Belgische kinderen gaan dan weer naar school na een dubbel zo lange herfstvakantie.