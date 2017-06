Belgisch OM houdt terreurleider ‘Parijs’ aan

Een dertigjarige Belg is vrijdag in Brussel aangehouden vanwege zijn „leidende rol” bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Yassine A. wordt verdacht van „terroristische moorden” en „deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering als leider”, meldt het Belgische Openbaar Ministerie vrijdag. Bij de aanslagen vielen 130 doden.

De man zat al in de gevangenis vanwege een andere terreurzaak. Volgens het OM was hij een nieuwe aanslag in België aan het voorbereiden. Bovendien bezat hij volgens Belgische media een sleutel van de flat in Schaarbeek waar de bomgordels voor de aanslagen in Parijs zouden zijn gemaakt. Er zouden ook sporen van de explosieve vloeistof die daarvoor werd gebruikt op het lichaam van A. zijn gevonden.

De in Brussel geboren A. is de broer van Oussama A., het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Hij is tevens de neef van de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, de zelfmoordterroristen van de aanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek.

Er waren in Parijs acht aanslagplegers die op verschillende plekken toesloegen, waaronder concertzaal Bataclan waar 89 mensen stierven. Zes van de terroristen kwamen bij de aanslagen om, een werd in de buurt van Parijs door de politie doodgeschoten en een ontkwam. Deze man, Salah Abdeslam, dook vervolgens onder meer in de flat in Schaarbeek onder. Hij werd later elders in Brussel gearresteerd en is inmiddels overgeleverd aan Frankrijk.