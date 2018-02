Belgisch OM eist twintig jaar tegen Abdeslam

Het Openbaar Ministerie in België heeft twintig jaar celstraf geëist tegen terreurverdachte Salah Abdeslam. De 28-jarige Fransman geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen, maar staat eerst in België terecht voor een schietpartij met agenten in de Brusselse gemeente Vorst in 2016.

De rechtszaak in Brussel begon maandag onder grote belangstelling. Abdeslam liet al snel weten zich op zijn zwijgrecht te beroepen. „Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Het is mijn recht. Jullie hebben tastbare en wetenschappelijke bewijzen. Baseer uw oordeel daar op. Het vermoeden van onschuld wordt toch niet gerespecteerd. Ik vertrouw op Allah”, aldus de 28-jarige Fransman.

Bij die schietpartij op 15 maart 2016 wilde een Belgisch-Frans politieteam een woning in de Driesstraat doorzoeken, waarop de agenten onverwacht werden beschoten. Drie van hen raakten gewond. Een politiescherpschutter schoot uiteindelijk de Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd (35) dood, maar Abdeslam en medeverdachte Ayari wisten te ontkomen.

Justitie legt het duo moordpoging en wapenbezit in een terroristische context ten laste. Ayari antwoordde wel op vragen van de rechtbankvoorzitter. De Tunesiër ontkende te hebben geschoten, maar volgens openbaar aanklager Kathleen Grosjean is er bewijs dat hij samen met Belkaïd zware wapens heeft afgevuurd. Zij eiste daarom twintig jaar cel.

Grosjean betoogde dat de drie terroristen, die al weken in het appartement bivakkeerden, weloverwogen hadden besloten politiemensen te doden en dus alle drie even schuldig zijn aan de moordpoging.

„De betrokken agenten hebben vreselijk veel geluk gehad dat er geen doden gevallen zijn”, aldus de aanklager. „Wat zich daar heeft afgespeeld, was een oorlogsscène.” De twee overlevende daders mogen als het aan het haar ligt in ieder geval de eerste dertien jaar niet voorwaardelijk vrijkomen.

Het proces in Brussel gaat donderdag verder. Of Abdeslam ooit in een Belgische cel terechtkomt, is de vraag. De kans is groot dat hij een erg lange straf krijgt in Frankrijk voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Wanneer hij daarvoor wordt berecht is nog onbekend.