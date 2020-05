Belgisch OM doet onderzoek naar belagen politiemensen

Justitie in Brussel zegt dat een onderzoek is geopend naar een aanval op politiemensen die een arrestatie probeerden uit te voeren in de Brusselse gemeente Anderlecht. Politievakbond VSOA deelde videobeelden van het voorval, waarop te zien is hoe agenten in Anderlecht worden geschopt en geslagen door omstanders.

De politiebond plaatste het filmpje op Facebook om aan te kaarten dat het zo niet verder kan voor de Brusselse agenten. Te zien is hoe agenten proberen een man tegen de grond te houden om hem te arresteren. De politiemensen worden ondertussen belaagd door omstanders, die proberen de arrestant te bevrijden en ook klappen uitdelen. "We delen die beelden om ze onder de aandacht te brengen: dit kan zo niet verder", zei VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin in Het Nieuwsblad.

De burgemeester van Anderlecht erkende dat het voor agenten niet altijd even makkelijk is om in zijn gemeente te werken. "We weten dat het geen gemakkelijke gemeente is. Ik heb meteen geïnformeerd naar de toestand van de politieagenten. Dit moet voor hen een erg moeilijk moment zijn om mee te maken", aldus Fabrice Cumps. Het Brussels parket zegt nu dat een onderzoek is ingesteld om de identiteit van de betrokkenen te achterhalen.