Belgisch luchtverkeer weer op gang

Het Belgische luchtverkeer is zaterdagochtend weer op gang gekomen, nadat het de hele nacht had stilgelegen door een gebrek aan luchtverkeersleiders. Door ziekte waren er onvoldoende luchtverkeersleiders om de veiligheid in het Belgische luchtruim te garanderen, melden Belgische media.

De schade van de gedwongen stop was niet heel groot. Een vlucht van Aeroflot kon niet naar Moskou vertrekken en de passagiers moesten overnachten in hotels of op bedden in de terminal. Zes vluchten die ’s nachts aankwamen, konden wel landen.

Circa tien vrachtvluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens.