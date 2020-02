Belgisch leger rekruteert vrouwen in winkelcentra

Het Belgische leger gaat via pop-upstores in winkelcentra op zoek naar vrouwen en jongeren die de strijdkrachten willen komen versterken. Het personeelsbestand bij Defensie bestaat momenteel voor 8,7 procent uit vrouwen. „Dit percentage moet omhoog”, meldt het leger maandag.

Gedurende een maand wordt in winkelcentra in Wijnegem en Luik geprobeerd interesse te wekken voor de carrièremogelijkheden bij de landmacht, luchtmacht en marine. Het is voor het eerst dat pop-upstores worden gebruikt. Demonstraties en informatiestands in de centrale hal van de winkelcentra moeten de aandacht van het publiek trekken.

Defensie wil dit jaar in totaal 2035 militairen rekruteren: 220 officieren, 600 onderofficieren en 1215 soldaten en matrozen.