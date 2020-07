Belgisch crisiscentrum bezorgd over toename coronapatiënten

De gezondheidsautoriteiten in België maken zich zorgen over de toename van het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen. Er komen gemiddeld 23 patiënten per dag bij, bijna een verdubbeling vergeleken met een week eerder. Er liggen nu 232 patiënten in een hospitaal, van wie 49 op de intensive care.

Ook het aantal besmettingen neemt verder toe. Gemiddeld raken 328 mensen per dag besmet, 70 procent meer dan een week eerder.

„De huidige situatie is zorgwekkend”, zei Boudewijn Catry van het Nationaal Crisiscentrum op een persconferentie. „We kunnen het tij nog keren. Zoek niet naar achterpoortjes om de regels te omzeilen. Beperk uw contacten. Het aantal infecties moet zo snel mogelijk omlaag.”

Inwoners van België mogen sinds woensdag nog maar met vijf mensen nauw contact hebben naast hun huisgenoten. Die maatregel geldt minstens een maand. Voorheen mocht de sociale bubbel uit vijftien personen bestaan, die ook nog eens wekelijks mochten wisselen. Het aantal toegestane aanwezigen op (sport)evenementen is gehalveerd tot honderd binnen en tweehonderd buiten. Belgen wordt aangeraden overal een mondkapje te dragen waar niet voldoende afstand kan worden gehouden.

In de provincie Antwerpen is de situatie het sterkst verslechterd. Daar wordt woensdagavond een avondklok van kracht tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Horecazaken moeten om 23.00 uur sluiten. Op alle drukke plekken geldt een mondkapjesplicht. Nederland heeft een negatief reisadvies gegeven voor de provincie.